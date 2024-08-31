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Дорогин Тимофей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Дорогин Евдоким Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Аркадий Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Осип (Иосиф) Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорогина) Гликерья Тимофеевна

Мать ребёнка: Дорогина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Дорогин Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: (Дорогина) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Дорогина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1894

Сын: Дорогин Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
16.02.1896 ст.

Сын: Дорогин Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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