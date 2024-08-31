Дорогин Кирилл Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорогина) Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна
Бракосочетание
04.07.1894 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1894
Сын: Дорогин Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна
Рождение ребёнка
26.01.1896
Сын: Дорогин Аркадий Кириллович
Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: (Дорогина) Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: (Дорогина) Зоя Кирилловна
Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Дочь: (Дорогина) Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна
Бракосочетание
08.01.1912 ст.
Смерть
Неизвестно