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Дорогин Кирилл Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: Дорогин Тимофей Евдокимович

Мать: Дорогина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорогина) Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна

Бракосочетание
04.07.1894 ст.

Жена: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна

Рождение ребёнка
03.08.1894

Сын: Дорогин Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна

Рождение ребёнка
26.01.1896

Сын: Дорогин Аркадий Кириллович

Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: (Дорогина) Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: (Дорогина) Зоя Кирилловна

Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Дочь: (Дорогина) Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна

Бракосочетание
08.01.1912 ст.

Жена: Дорогина (Дорогина) Мавра Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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