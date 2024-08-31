Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогина (Морозова) Соломония Авдеевна

Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Около 1911

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Кузнецов Авдей Киприанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорогина) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич

Бракосочетание
04.07.1894 ст.

Муж: Дорогин Кирилл Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.08.1894

Сын: Дорогин Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.01.1896

Сын: Дорогин Аркадий Кириллович

Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: (Дорогина) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: (Дорогина) Зоя Кирилловна

Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Дочь: (Дорогина) Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич

Смерть
Около 1911

Мы используем куки для улучшения работы сайта.