Дорогина (Морозова) Соломония Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиОколо 1911
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: Кузнецов Авдей Киприанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорогина) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич
Бракосочетание
04.07.1894 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1894
Сын: Дорогин Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.01.1896
Сын: Дорогин Аркадий Кириллович
Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: (Дорогина) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: (Дорогина) Зоя Кирилловна
Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Дочь: (Дорогина) Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Дорогин Кирилл Тимофеевич
Смерть
Около 1911