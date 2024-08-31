Дорогина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогина Анастасия Васильевна

Дорогина Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорогина) Гликерья Тимофеевна

Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Аркадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Осип (Иосиф) Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Дорогин Кирилл Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: (Дорогина) Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
12.07.1894

Сын: Дорогин Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович

Рождение ребёнка
16.02.1896 ст.

Сын: Дорогин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.