Дорогина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорогина) Гликерья Тимофеевна
Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Аркадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Осип (Иосиф) Тимофеевич
Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Сын: Дорогин Кирилл Тимофеевич
Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: (Дорогина) Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
12.07.1894
Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
16.02.1896 ст.
Отец ребёнка: Дорогин Тимофей Евдокимович
Смерть
Неизвестно