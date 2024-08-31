Дорогин Гавриил Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Место жительства
Неизвестно
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Трофим Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дорогина) Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно