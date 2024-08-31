Дорогин Гавриил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогин Гавриил Гаврилович

Дорогин Гавриил Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Дорогин Гавриил Алексеевич

Мать: Дорогина Ирина Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Трофим Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дорогина) Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.