Дорогин Федот Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогин Федот Алексеевич

Дорогин Федот Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Дорогин Алексей Иванович

Мать: Дорогина Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Настасья Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Рождение ребёнка
1782

Сын: Дорогин Даниил Федотович

Мать ребёнка: Дорогина Настасья Потаповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.