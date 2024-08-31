Дорогин Лука Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Дорогин Алексей Иванович
Мать: Дорогина Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
26.01.1772 ст.
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дорогин Михаил Лукич
Мать ребёнка: Дорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Дорогина) Евдокия Лукинична (Лукина)
Мать ребёнка: Дорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Дорогина) Мария Лукинична (Лукина)
Мать ребёнка: Дорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно