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Дорогин Лука Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Дорогин Алексей Иванович

Мать: Дорогина Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
26.01.1772 ст.

Жена: Дорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дорогин Михаил Лукич

Мать ребёнка: Дорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Дорогина) Евдокия Лукинична (Лукина)

Мать ребёнка: Дорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Дорогина) Мария Лукинична (Лукина)

Мать ребёнка: Дорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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