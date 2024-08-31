Дорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна

Дорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
26.01.1772 ст.

Муж: Дорогин Лука Алексеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дорогин Михаил Лукич

Отец ребёнка: Дорогин Лука Алексеевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Дорогина) Евдокия Лукинична (Лукина)

Отец ребёнка: Дорогин Лука Алексеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Дорогина) Мария Лукинична (Лукина)

Отец ребёнка: Дорогин Лука Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.