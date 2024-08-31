Дорогина (Кунгурцева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
26.01.1772 ст.
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дорогин Михаил Лукич
Отец ребёнка: Дорогин Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Дорогина) Евдокия Лукинична (Лукина)
Отец ребёнка: Дорогин Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Дорогина) Мария Лукинична (Лукина)
Отец ребёнка: Дорогин Лука Алексеевич
Смерть
Неизвестно