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Дорогин Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Дорогин Тимофей Федотович

Мать: Дорогина Матрена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина София Петровна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Дорогин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дорогина София Петровна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Дорогин Иван Иванович

Мать ребёнка: Дорогина София Петровна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Дорогин Герасим Иванович

Мать ребёнка: Дорогина София Петровна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Дорогин Василий Иванович

Мать ребёнка: Дорогина София Петровна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Дорогин Даниил Иванович

Мать ребёнка: Дорогина София Петровна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Дорогин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Дорогина София Петровна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Дорогина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Дорогина София Петровна

Смерть
1780

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