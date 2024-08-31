Дорогин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорогина София Петровна
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Дорогина София Петровна
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Дорогина София Петровна
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Дорогина София Петровна
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Дорогина София Петровна
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Дорогина София Петровна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Дорогин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Дорогина София Петровна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Дорогина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Дорогина София Петровна
Смерть
1780