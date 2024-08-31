Дорогин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогин Иван Иванович

Дорогин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Дорогин Иван Тимофеевич

Мать: Дорогина София Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Дорогина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Петрова (Дорогина) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
?.12.1752 ст.

Сын: Дорогин Иван Иванович

Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Дорогин Козьма Иванович

Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дорогин Семен Иванович

Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Дорогина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Дорогин Павел Иванович

Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Дорогин Семен Иванович

Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна

Смерть
1781

Мы используем куки для улучшения работы сайта.