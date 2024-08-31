Дорогин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Дорогин Иван Тимофеевич
Мать: Дорогина София Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Дорогина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Петрова (Дорогина) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1752 ст.
Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Дорогина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Дорогина Федосья Ивановна
Смерть
1781