Дорогин Семен Иванович 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дорогин Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

24.12.1781 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Дорогин Иван Иванович

Мать: Дорогина Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Ефимия Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Смерть
24.12.1781 ст.
Рождение ребёнка
05.02.1782 ст.

Дочь: (Дорогина) Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Дорогина Ефимия Даниловна

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