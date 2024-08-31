Дорогин Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти24.12.1781 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Дорогин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Смерть
24.12.1781 ст.
Рождение ребёнка
05.02.1782 ст.
Дочь: (Дорогина) Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Дорогина Ефимия Даниловна