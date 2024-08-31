Дорогина Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Дорогина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Петрова (Дорогина) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1752 ст.
Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Дорогина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович
Смерть
1782