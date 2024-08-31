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Дорогина Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Дорогина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Петрова (Дорогина) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович

Рождение ребёнка
?.12.1752 ст.

Сын: Дорогин Иван Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Дорогин Козьма Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дорогин Семен Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Дорогина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Дорогин Павел Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Дорогин Семен Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Иванович

Смерть
1782

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