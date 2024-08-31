Дорогина София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогина София Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Дорогин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Дорогин Иван Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Дорогин Герасим Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Дорогин Василий Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Дорогин Даниил Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Дорогин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Дорогина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич

Смерть
1763

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