Дорогина София Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Дорогин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Дорогина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дорогин Иван Тимофеевич
Смерть
1763