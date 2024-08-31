Дорогин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти15.09.1792 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Дорогин Иван Тимофеевич
Мать: Дорогина София Петровна
Бракосочетание
1755
Жена: Дорогина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Дорогина) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дорогин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Дорогин Арсений Васильевич
Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Дорогин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1770
Дочь: (Дорогина) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Дорогина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Дорогина) Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна
Смерть
15.09.1792 ст.