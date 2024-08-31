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Дорогин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

15.09.1792 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Дорогин Иван Тимофеевич

Мать: Дорогина София Петровна

Бракосочетание
1755

Жена: Дорогина Анна Федотовна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Дорогина) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дорогин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Дорогин Арсений Васильевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Дорогин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна

Рождение ребёнка
Между 1766 и 1770

Дочь: (Дорогина) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Дорогина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Дорогина) Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Дорогина Анна Федотовна

Смерть
15.09.1792 ст.

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