Дорогин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Дорогин Василий Иванович
Мать: Дорогина Анна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дорогин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дорогин Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1788
Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1790
Дочь: (Дорогина) Устинья Григорьевна
Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1793 ст.
Дочь: (Дорогина) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна
Смерть
1823