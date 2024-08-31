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Дорогин Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Дорогин Василий Иванович

Мать: Дорогина Анна Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Акилина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Рождение ребёнка
1786

Сын: Дорогин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дорогин Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1788

Сын: Дорогин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
01.11.1790

Дочь: (Дорогина) Устинья Григорьевна

Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1793 ст.

Дочь: (Дорогина) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дорогин Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Дорогина Акилина Васильевна

Смерть
1823

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