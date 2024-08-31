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Дорогина Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Дорогин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дорогин Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
16.01.1788

Сын: Дорогин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1790

Дочь: (Дорогина) Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1793 ст.

Дочь: (Дорогина) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дорогин Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич

Смерть
1824

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