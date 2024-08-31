Дорогина Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дорогин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дорогин Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1788
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1790
Дочь: (Дорогина) Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1793 ст.
Дочь: (Дорогина) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Дорогин Григорий Васильевич
Смерть
1824