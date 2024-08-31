Дорогина Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1755
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Дорогина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дорогин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Дорогин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Дорогин Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1770
Дочь: (Дорогина) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Дорогина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Дорогина) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович
Смерть
1809