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Дорогина Анна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1809

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1755

Муж: Дорогин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Дорогина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дорогин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Дорогин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Дорогин Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Между 1766 и 1770

Дочь: (Дорогина) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Дорогина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Дорогина) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Дорогин Василий Иванович

Смерть
1809

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