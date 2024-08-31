Дорогин Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти25.01.1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Дорогин Василий Иванович
Мать: Дорогина Анна Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
14.02.1791
Рождение ребёнка
1792
Сын: Дорогин Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.03.1792 ст.
Мать ребёнка: Дорогина (Брынскова) Мелания Петровна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дорогин Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Дорогина (Брынскова) Мелания Петровна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Дорогина (Брынскова) Мелания Петровна
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Дорогина) Мария Степановна
Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Дорогина) Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Дорогина) Дарья Степановна
Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Дорогина) Соломия Степановна
Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна
Смерть
25.01.1835 ст.