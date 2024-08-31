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Дорогин Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

25.01.1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Дорогин Василий Иванович

Мать: Дорогина Анна Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Бракосочетание
14.02.1791

Жена: Дорогина (Брынскова) Мелания Петровна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Дорогин Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.03.1792 ст.

Сын: Дорогин Савва Степанович

Мать ребёнка: Дорогина (Брынскова) Мелания Петровна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дорогин Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Дорогина (Брынскова) Мелания Петровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дорогин Илья Степанович

Мать ребёнка: Дорогина (Брынскова) Мелания Петровна

Бракосочетание
1799

Жена: Дорогина Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Дорогин Никон Степанович

Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Дорогина) Мария Степановна

Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Дорогина) Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Дорогина) Дарья Степановна

Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Дорогина) Соломия Степановна

Мать ребёнка: Дорогина Ульяна Игнатьевна

Смерть
25.01.1835 ст.

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