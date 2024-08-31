Дорогина (Брынскова) Мелания Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1791
Рождение ребёнка
20.03.1792 ст.
Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дорогин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич
Смерть
1798