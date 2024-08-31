Дорогина (Брынскова) Мелания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогина (Брынскова) Мелания Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1798

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1791

Муж: Дорогин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1792 ст.

Сын: Дорогин Савва Степанович

Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дорогин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дорогин Илья Степанович

Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич

Смерть
1798

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