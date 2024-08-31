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Дорогина Ульяна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Дорогин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич

Бракосочетание
1799

Муж: Дорогин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Дорогин Никон Степанович

Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Дорогина) Мария Степановна

Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Дорогина) Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Дорогина) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Дорогина) Соломия Степановна

Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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