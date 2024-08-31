Дорогина Ульяна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Дорогин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Дорогина) Мария Степановна
Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Дорогина) Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Дорогина) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Дорогина) Соломия Степановна
Отец ребёнка: Дорогин Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно