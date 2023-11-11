Васильев Аким Федотович
Место рождения
Дата рожденияС 1844 по 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
С 1844 по 1845
Отец: Васильев Федот Иванович
Мать: Васильева Феклиста
Исходя из информации из окладных книг за период с 1859 по 1862 гг. Согласно им по ревизиям его год рождения - 1845, по роду - 1844.
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Васильев Ипполит Акимович
Мать ребёнка: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Васильев Николай Акимович
Мать ребёнка: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
С 1873 по 1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: (Васильева) Марфа Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Метрическая запись о рождении не найдена. Год рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Плотникова (Васильева) Анисия Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке и возраста в посемейном именном списке к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии.
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Васильев Амвросий Акимович
Мать ребёнка: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке и смерти и возраста в посемейном именном списке к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии... Показать все
Рождение ребёнка
Около 07.06.1895 ст.
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно