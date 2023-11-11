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Васильев Аким Федотович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1844 по 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
С 1844 по 1845

Отец: Васильев Федот Иванович

Мать: Васильева Феклиста

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из информации из окладных книг за период с 1859 по 1862 гг. Согласно им по ревизиям его год рождения - 1845, по роду - 1844.
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Васильев Ипполит Акимович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Васильев Николай Акимович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
С 1873 по 1874

Сын: Васильев Павел Акимович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: (Васильева) Марфа Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая запись о рождении не найдена. Год рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Плотникова (Васильева) Анисия Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Васильев Евграф Акимович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке и возраста в посемейном именном списке к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии.
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Васильев Амвросий Акимович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке и смерти и возраста в посемейном именном списке к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии... Показать все
Рождение ребёнка
Около 07.06.1895 ст.

Сын: Васильев Пётр Акимович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно

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