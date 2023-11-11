Васильев Амвросий Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти05.10.1914 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1882
Отец: Васильев Аким Федотович
Мать: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке и смерти и возраста в посемейном именном списке к 1 января 1908 года села Верх-Чиковского Екатерининской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии... Показать все
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Запись № 15 о бракосочетании 13 февраля 1905 года крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Акимовича Васильева, первым браком, 22 лет и д. Федосихи девица Павла Васильевна Гуляева, первым браком, 20 ле... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.
Сын: Васильев Василий Амвросьевич
Мать ребёнка: Васильева (Гуляева) Павлина Васильевна
Запись № 60 о рождении 25 декабря 1905 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Акимовича Васильева и жены его Павлины Васильевны, сына Василия.
Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.
Дочь: (Васильева) Александра Амвросьевна
Мать ребёнка: Васильева (Гуляева) Павлина Васильевна
Запись № 30 о рождении 2 апреля 1908 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Якимовича Васильева и жены его Павлины Васильевны, дочери Александры.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1914
Сын: Васильев Иннокентий Амвросьевич
Мать ребёнка: Васильева (Гуляева) Павлина Васильевна
Дата рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
05.10.1914 ст.
Запись № 43 о смерти 5 октября 1914 года крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Акимовича Васильева. Умер в 32 от чахотки.
Похороны
07.10.1914 ст.
Похоронен "на местном кладбище".