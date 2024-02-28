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Васильев Пётр Акимович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 07.06.1895 ст.

Дата смерти

22.07.1895 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1844 по 1845 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 07.06.1895 ст.

Отец: Васильев Аким Федотович

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
22.07.1895 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 39 о смерти 22 июля 1895 года сына крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева – Петра. Умер в 1.5 месяца от поноса.
Похороны
После 22.07.1895 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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