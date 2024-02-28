Васильев Пётр Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 07.06.1895 ст.
Дата смерти22.07.1895 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 07.06.1895 ст.
Отец: Васильев Аким Федотович
Мать: не указана
Дата рождения исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
22.07.1895 ст.
Запись № 39 о смерти 22 июля 1895 года сына крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева – Петра. Умер в 1.5 месяца от поноса.
Похороны
После 22.07.1895 ст.