Васильев Павел Акимович
Место рождения
Дата рожденияС 1873 по 1874
Дата смерти09.04.1909 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1873 по 1874
Отец: Васильев Аким Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1897 ст.
Запись № 3 о бракосочетании 22 января 1897 года крестьянина д. Верх-Чиковской Павла Акимовича Васильева, 24 лет и девицы Ефросинии Васильевны Ереминой, 20 лет. Поручители: Николай Акимович Васильев и... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1897 ст.
Сын: Васильев Игнатий Павлович
Мать ребёнка: Васильева Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1898 ст.
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Васильева Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1901 ст.
Сын: Васильев Дементий Павлович
Мать ребёнка: Васильева Ефросиния Васильевна
Смерть
09.04.1909 ст.
Запись № 17 о смерти 9 апреля 1909 года крестьянина с. Верх-Чиковского Павла Якимовича Васильева. Умер в 35 лет от простуды.