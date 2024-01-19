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Васильев Павел Акимович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1873 по 1874

Дата смерти

09.04.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
С 1873 по 1874

Отец: Васильев Аким Федотович

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.01.1897 ст.

Жена: Васильева Ефросиния Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 3 о бракосочетании 22 января 1897 года крестьянина д. Верх-Чиковской Павла Акимовича Васильева, 24 лет и девицы Ефросинии Васильевны Ереминой, 20 лет. Поручители: Николай Акимович Васильев и... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1897 ст.

Сын: Васильев Игнатий Павлович

Мать ребёнка: Васильева Ефросиния Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.03.1898 ст.

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Васильева Ефросиния Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.08.1901 ст.

Сын: Васильев Дементий Павлович

Мать ребёнка: Васильева Ефросиния Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.04.1909 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 17 о смерти 9 апреля 1909 года крестьянина с. Верх-Чиковского Павла Якимовича Васильева. Умер в 35 лет от простуды.
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