(Васильева) Дарья Павловна
Место рождения
Дата рождения19.03.1898 ст.
Дата смерти19.05.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
19.03.1898 ст.
Запись № 50 о рождении 19 марта 1898 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Павла Акимовича Васильева и жены его Ефросиньи Васильевны, дочери Дарьи.
Крещение
22.03.1898 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Афанасий Фирсович Болдырев и девица Елизавета Агаповна Васильева.
Смерть
19.05.1898 ст.
Запись № 55 о смерти 19 мая 1898 года дочери крестьянина д. Верх-Чиковской Павла Акимовича Васильева – Дарьи. Умерла в 1 месяц от поноса.
Похороны
21.05.1898 ст.
Похоронена "на отведенном кладбище деревни Верх-Чиковской".