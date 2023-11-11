(Васильева) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Васильева) Дарья Павловна

(Васильева) Дарья Павловна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

19.03.1898 ст.

Дата смерти

19.05.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

С 1873 по 1874 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1898 ст.

Отец: Васильев Павел Акимович

Мать: Васильева (Еремина) Ефросиния Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 50 о рождении 19 марта 1898 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Павла Акимовича Васильева и жены его Ефросиньи Васильевны, дочери Дарьи.
Крещение
22.03.1898 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Афанасий Фирсович Болдырев и девица Елизавета Агаповна Васильева.
Смерть
19.05.1898 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 55 о смерти 19 мая 1898 года дочери крестьянина д. Верх-Чиковской Павла Акимовича Васильева – Дарьи. Умерла в 1 месяц от поноса.
Похороны
21.05.1898 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на отведенном кладбище деревни Верх-Чиковской".

Мы используем куки для улучшения работы сайта.