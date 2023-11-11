Васильева (Еремина) Ефросиния Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
22.01.1897 ст.
Запись № 3 о бракосочетании 22 января 1897 года крестьянина д. Верх-Чиковской Павла Акимовича Васильева, 24 лет и девицы Ефросинии Васильевны Ереминой, 20 лет. Поручители: Николай Акимович Васильев и... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1897 ст.
Сын: Васильев Игнатий Павлович
Отец ребёнка: Васильев Павел Акимович
Запись № 139 о рождении 18 декабря 1897 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковского Павла Акимовича Васильева и жены его Ефросиньи Васильевны, сына Игнатия.
Рождение ребёнка
19.03.1898 ст.
Дочь: (Васильева) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Акимович
Запись № 50 о рождении 19 марта 1898 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Павла Акимовича Васильева и жены его Ефросиньи Васильевны, дочери Дарьи.
Рождение ребёнка
15.08.1901 ст.
Сын: Васильев Дементий (Демид) Павлович
Отец ребёнка: Васильев Павел Акимович
Запись № 16 о рождении 15 августа 1901 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Павла Акимовича Васильева и жены его Ефросиньи Васильевны, сына Демида.
Бракосочетание
08.01.1912 ст.
Запись № 6 о бракосочетании 8 января 1912 года крестьянина Йона Фирсовича Болдырева, первым браком, 31 год и крестьянской вдовы Ефросинии Васильевны Васильевой, вторым браком, 41 год. Поручители: Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно