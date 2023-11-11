Васильев Игнатий Павлович
Место рождения
Дата рождения18.12.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.12.1897 ст.
Запись № 139 о рождении 18 декабря 1897 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковского Павла Акимовича Васильева и жены его Ефросиньи Васильевны, сына Игнатия.
Крещение
20.12.1897 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: д. Плотниковой Михаил Исакович Цивилев и д. Мало-Чиковской крестьянская жена Февронья Семеновна Черепанова.
Смерть
Неизвестно