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Васильев Игнатий Павлович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.12.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1873 по 1874 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
18.12.1897 ст.

Отец: Васильев Павел Акимович

Мать: Васильева (Еремина) Ефросиния Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 139 о рождении 18 декабря 1897 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковского Павла Акимовича Васильева и жены его Ефросиньи Васильевны, сына Игнатия.
Крещение
20.12.1897 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: д. Плотниковой Михаил Исакович Цивилев и д. Мало-Чиковской крестьянская жена Февронья Семеновна Черепанова.
Смерть
Неизвестно

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