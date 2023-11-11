Болдырев Йон Фирсович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
08.01.1912 ст.
Запись № 6 о бракосочетании 8 января 1912 года крестьянина Йона Фирсовича Болдырева, первым браком, 31 год и крестьянской вдовы Ефросинии Васильевны Васильевой, вторым браком, 41 год. Поручители: Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно