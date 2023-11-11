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Болдырев Йон Фирсович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
08.01.1912 ст.

Жена: Васильева (Еремина) Ефросиния Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 6 о бракосочетании 8 января 1912 года крестьянина Йона Фирсовича Болдырева, первым браком, 31 год и крестьянской вдовы Ефросинии Васильевны Васильевой, вторым браком, 41 год. Поручители: Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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