(Васильева) Марфа Акимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти15.11.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Васильев Аким Федотович
Мать: не указана
Метрическая запись о рождении не найдена. Год рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
15.11.1903 ст.
Запись № 25 о смерти 15 ноября 1903 года крестьянской дочери девицы с. Верх-Чиковского Марфы Акимовны Васильевой. Умерла в 29 лет от чахотки.
Похороны
17.11.1903 ст.
Похоронена на кладбище села Верх-Чиковского.