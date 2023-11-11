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(Васильева) Марфа Акимовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

15.11.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

С 1844 по 1845 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Около 1874

Отец: Васильев Аким Федотович

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая запись о рождении не найдена. Год рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
15.11.1903 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 25 о смерти 15 ноября 1903 года крестьянской дочери девицы с. Верх-Чиковского Марфы Акимовны Васильевой. Умерла в 29 лет от чахотки.
Похороны
17.11.1903 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена на кладбище села Верх-Чиковского.

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