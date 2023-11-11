Плотникова (Васильева) Анисия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Васильева) Анисия Акимовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1844 по 1845 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1875

Отец: Васильев Аким Федотович

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Муж: Плотников Иван Автономович

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 13 о бракосочетании 28 января 1898 года уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Ирменского Ивана Автономовича Плотникова, 28 лет и девицы д. Верх-Чиковской дочери Акима Федотови... Показать все
Место жительства
После 1898
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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