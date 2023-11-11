Плотникова (Васильева) Анисия Акимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Васильев Аким Федотович
Мать: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Запись № 13 о бракосочетании 28 января 1898 года уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Ирменского Ивана Автономовича Плотникова, 28 лет и девицы д. Верх-Чиковской дочери Акима Федотови... Показать все
Место жительства
После 1898
Смерть
Неизвестно