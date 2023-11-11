Плотников Иван Автономович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Запись № 13 о бракосочетании 28 января 1898 года уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Ирменского Ивана Автономовича Плотникова, 28 лет и девицы д. Верх-Чиковской дочери Акима Федотови... Показать все
Смерть
Неизвестно