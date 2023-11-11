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Плотников Иван Автономович

Место рождения

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Жена: Плотникова (Васильева) Анисия Акимовна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 13 о бракосочетании 28 января 1898 года уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Ирменского Ивана Автономовича Плотникова, 28 лет и девицы д. Верх-Чиковской дочери Акима Федотови... Показать все
Смерть
Неизвестно

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