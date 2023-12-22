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Васильев Ипполит Акимович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Васильев Аким Федотович

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Косачева Ольга Ипполитовна

Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
До 1892

Жена: Васильева Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Васильев Григорий Ипполитович

Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.11.1895 ст.

Сын: Васильев Иван Ипполитович

Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.04.1898 ст.

Сын: Васильев Виктор Ипполитович

Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Васильев Михаил Ипполитович

Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1903 ст.

Сын: Васильев Пётр Ипполитович

Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Сын: Васильев Александр Ипполитович

Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.08.1909 ст.

Жена: Васильева Евдокия Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 27 о бракосочетании 16 августа 1909 года ратника ополчения из крестьян Ипполита Якимовича Васильева, вторым браком, 43 лет и вдовы крестьянской жены, д. Мало-Чиковской Евдокии Дмитриевны Цыви... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1910 ст.

Дочь: Анна Ипполитовна

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.11.1912 ст.

Дочь: Степанида Ипполитовна

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.03.1917 ст.

Дочь: Клавдия Ипполитовна

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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