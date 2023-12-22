Васильев Ипполит Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1866
Отец: Васильев Аким Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Косачева Ольга Ипполитовна
Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна
Бракосочетание
До 1892
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Васильев Григорий Ипполитович
Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
05.11.1895 ст.
Сын: Васильев Иван Ипполитович
Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
15.04.1898 ст.
Сын: Васильев Виктор Ипполитович
Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Васильев Михаил Ипполитович
Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
29.06.1903 ст.
Сын: Васильев Пётр Ипполитович
Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Сын: Васильев Александр Ипполитович
Мать ребёнка: Васильева Марфа Семеновна
Бракосочетание
16.08.1909 ст.
Запись № 27 о бракосочетании 16 августа 1909 года ратника ополчения из крестьян Ипполита Якимовича Васильева, вторым браком, 43 лет и вдовы крестьянской жены, д. Мало-Чиковской Евдокии Дмитриевны Цыви... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1910 ст.
Дочь: Анна Ипполитовна
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.11.1912 ст.
Дочь: Степанида Ипполитовна
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.03.1917 ст.
Дочь: Клавдия Ипполитовна
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно