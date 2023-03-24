Бахов Федосей Васильевич
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1757
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Бахов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахова Агафья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Бахова Агафья
Рождение ребёнка
1782
Сын: Бахов Лев Федосеевич
Мать ребёнка: Бахова Агафья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Мать ребёнка: Бахова Агафья
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Бахова) Екатерина Федосеевна
Мать ребёнка: Бахова Агафья
Смерть
1838