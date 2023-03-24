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Бахов Федосей Васильевич

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1757

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Бахов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахова Агафья

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бахов Дмитрий Федосеевич

Мать ребёнка: Бахова Агафья

Рождение ребёнка
1782

Сын: Бахов Лев Федосеевич

Мать ребёнка: Бахова Агафья

Рождение ребёнка
1790

Сын: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Мать ребёнка: Бахова Агафья

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Бахова) Екатерина Федосеевна

Мать ребёнка: Бахова Агафья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
1838
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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