Бахова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Бахов Дмитрий Федосеевич

Отец ребёнка: Бахов Федосей Васильевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1782

Сын: Бахов Лев Федосеевич

Отец ребёнка: Бахов Федосей Васильевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Отец ребёнка: Бахов Федосей Васильевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Екатерина Федосеевна

Отец ребёнка: Бахов Федосей Васильевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахов Федосей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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