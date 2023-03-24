Бахова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Бахов Федосей Васильевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1782
Сын: Бахов Лев Федосеевич
Отец ребёнка: Бахов Федосей Васильевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Отец ребёнка: Бахов Федосей Васильевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Екатерина Федосеевна
Отец ребёнка: Бахов Федосей Васильевич
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно