Бахов Дмитрий Федосеевич
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1781
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Бахов Федосей Васильевич
Мать: Бахова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахова Анисья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Бахова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Бахова Анисья
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Бахова) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Бахова Анисья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич
Мать ребёнка: Бахова Анисья
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Бахова Анисья
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Бахова Анисья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Бахова) Матрёна Дмитриевна
Мать ребёнка: Бахова Анисья