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Бахов Дмитрий Федосеевич

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1781

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Бахов Федосей Васильевич

Мать: Бахова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахова Анисья

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Бахова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Бахова Анисья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Бахова) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Бахова Анисья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич

Мать ребёнка: Бахова Анисья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бахов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Бахова Анисья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бахов Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Бахова Анисья

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Бахова) Матрёна Дмитриевна

Мать ребёнка: Бахова Анисья

Смерть
1822

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