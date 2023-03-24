Бахова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахова Анисья

Бахова Анисья

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич

Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бахов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бахов Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахов Дмитрий Федосеевич

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край