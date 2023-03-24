Бахова Анисья
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич
Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бахов Дмитрий Федосеевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно