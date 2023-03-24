Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Бахов Дмитрий Федосеевич
Мать: Бахова Анисья
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Бахова Аграфена
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Львовна
Мать ребёнка: Бахова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахова Аграфена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно