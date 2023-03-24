Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахов Лев (Леонтий) Дмитриевич

Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич

avatar

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Бахов Дмитрий Федосеевич

Мать: Бахова Анисья

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бахов Николай Львович

Мать ребёнка: Бахова Аграфена

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Львовна

Мать ребёнка: Бахова Аграфена

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахова Аграфена

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close