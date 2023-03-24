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Бахова Аграфена

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бахов Николай Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Бахова) Марфа Львовна

Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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