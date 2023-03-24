Бахова Аграфена
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Бахова) Марфа Львовна
Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Дмитриевич
Смерть
Неизвестно