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Бахов Лев Федосеевич

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Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Бахов Федосей Васильевич

Мать: Бахова Агафья

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бахов Тимофей Львович

Мать ребёнка: Бахова Марья

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Федосья Львовна

Мать ребёнка: Бахова Марья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бахов Павел Львович

Мать ребёнка: Бахова Марья

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агафья Львовна

Мать ребёнка: Бахова Марья

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бахов Ермил Львович

Мать ребёнка: Бахова Марья

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Авдотья Львовна

Мать ребёнка: Бахова Марья

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бахов Пётр Львович

Мать ребёнка: Бахова Марья

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бахов Матвей Львович

Мать ребёнка: Бахова Марья

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бахов Пётр Львович

Мать ребёнка: Бахова Марья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бахов Иван Львович

Мать ребёнка: Бахова Марья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахова Марья

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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