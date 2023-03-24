Бахов Лев Федосеевич
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Бахов Федосей Васильевич
Мать: Бахова Агафья
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Бахова Марья
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Федосья Львовна
Мать ребёнка: Бахова Марья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бахов Павел Львович
Мать ребёнка: Бахова Марья
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агафья Львовна
Мать ребёнка: Бахова Марья
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бахов Ермил Львович
Мать ребёнка: Бахова Марья
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Авдотья Львовна
Мать ребёнка: Бахова Марья
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бахов Пётр Львович
Мать ребёнка: Бахова Марья
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бахов Матвей Львович
Мать ребёнка: Бахова Марья
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бахов Пётр Львович
Мать ребёнка: Бахова Марья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бахов Иван Львович
Мать ребёнка: Бахова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахова Марья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно