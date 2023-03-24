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Бахов Тимофей Львович

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Бахов Лев Федосеевич

Мать: Бахова Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахова Дарья

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Бахова) Апраксия (Прасковья) Тимофеевна

Мать ребёнка: Бахова Дарья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бахов Гурьян Тимофеевич

Мать ребёнка: Бахова Дарья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Бахов Сидор Тимофеевич

Мать ребёнка: Бахова Дарья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Бахова) Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Бахова Дарья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Бахова) Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Бахова Дарья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1949

Сын: Бахов Спиридон Тимофеевич

Мать ребёнка: Бахова Дарья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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