Бахов Тимофей Львович
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Бахов Лев Федосеевич
Мать: Бахова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахова Дарья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Бахова) Апраксия (Прасковья) Тимофеевна
Мать ребёнка: Бахова Дарья
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Бахова Дарья
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Бахова Дарья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Бахова) Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Бахова Дарья
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Бахова) Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Бахова Дарья
Рождение ребёнка
1949
Сын: Бахов Спиридон Тимофеевич
Мать ребёнка: Бахова Дарья
Смерть
Неизвестно