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Бахова Марья

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахов Лев Федосеевич

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бахов Тимофей Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Бахова) Федосья Львовна

Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бахов Павел Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Бахова) Агафья Львовна

Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Бахов Ермил Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Бахова) Авдотья Львовна

Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бахов Пётр Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Бахов Матвей Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бахов Пётр Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бахов Иван Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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