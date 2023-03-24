Бахова Марья
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахов Лев Федосеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Бахова) Федосья Львовна
Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бахов Павел Львович
Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Бахова) Агафья Львовна
Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бахов Ермил Львович
Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Бахова) Авдотья Львовна
Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бахов Пётр Львович
Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бахов Матвей Львович
Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бахов Пётр Львович
Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бахов Иван Львович
Отец ребёнка: Бахов Лев Федосеевич
Смерть
Неизвестно