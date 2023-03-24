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Бахов Матвей Львович

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Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бахов Лев Федосеевич

Мать: Бахова Марья

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Бахова Анисья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахова Анисья

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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