Бахов Матвей Львович
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Бахов Лев Федосеевич
Мать: Бахова Марья
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Бахова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахова Анисья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно