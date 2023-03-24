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(Бахова) Федосья Львовна
(Бахова) Федосья Львовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бахов Лев Федосеевич
1782 г.р.
Мать
Бахова Марья
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Бахов Лев Федосеевич
Мать:
Бахова Марья
Смерть
Неизвестно
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