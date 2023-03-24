Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Бахов Федосей Васильевич

Мать: Бахова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахова Домна

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Бахова) Арина (Ирина) Львовна

Мать ребёнка: Бахова Домна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Бахов Сидор Львович

Мать ребёнка: Бахова Домна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Бахова) Варвара Львовна

Мать ребёнка: Бахова Домна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Бахов Исаак (Исай) Львович

Мать ребёнка: Бахова Домна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Бахова) Марфа Львовна

Мать ребёнка: Бахова Домна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Бахова) Варвара Львовна

Мать ребёнка: Бахова Домна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бахов Иван Львович

Мать ребёнка: Бахова Домна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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