Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Бахов Федосей Васильевич
Мать: Бахова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахова Домна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Бахова) Арина (Ирина) Львовна
Мать ребёнка: Бахова Домна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бахов Сидор Львович
Мать ребёнка: Бахова Домна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Бахова) Варвара Львовна
Мать ребёнка: Бахова Домна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бахов Исаак (Исай) Львович
Мать ребёнка: Бахова Домна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Бахова) Марфа Львовна
Мать ребёнка: Бахова Домна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Бахова) Варвара Львовна
Мать ребёнка: Бахова Домна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бахов Иван Львович
Мать ребёнка: Бахова Домна
Смерть
Неизвестно