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Бахова Домна

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Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Арина (Ирина) Львовна

Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бахов Сидор Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Варвара Львовна

Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бахов Исаак (Исай) Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Львовна

Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Варвара Львовна

Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бахов Иван Львович

Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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