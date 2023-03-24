Бахова Домна
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Арина (Ирина) Львовна
Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бахов Сидор Львович
Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Варвара Львовна
Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бахов Исаак (Исай) Львович
Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Львовна
Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Варвара Львовна
Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бахов Иван Львович
Отец ребёнка: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно