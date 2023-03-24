Бахов Исаак (Исай) Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахов Исаак (Исай) Львович

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Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич

Мать: Бахова Домна

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бахов Платон (Исакович)

Мать ребёнка: Бахова Федосья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра (Исаковна)

Мать ребёнка: Бахова Федосья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахова Федосья

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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