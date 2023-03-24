Бахов Исаак (Исай) Львович
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Бахов Лев (Леонтий) Федосеевич
Мать: Бахова Домна
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Бахова Федосья
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра (Исаковна)
Мать ребёнка: Бахова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахова Федосья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно