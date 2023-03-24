Бахова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахова Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бахов Платон (Исакович)

Отец ребёнка: Бахов Исаак (Исай) Львович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра (Исаковна)

Отец ребёнка: Бахов Исаак (Исай) Львович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахов Исаак (Исай) Львович

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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