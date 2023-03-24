Бахова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Бахов Исаак (Исай) Львович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра (Исаковна)
Отец ребёнка: Бахов Исаак (Исай) Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно