Бахов Василий
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бахов Кондратий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: не указана
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Смерть
Неизвестно
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя