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Бахов Василий

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Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1756

Сын: Бахов Кондратий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1757

Сын: Бахов Федосей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Смерть
Неизвестно
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
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