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Богдан Евтей Михайлович

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Место рождения

Полтавской губернии

Дата рождения

1885

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Богдан Михайло

Мать: Богдан Евдокия Анисимовна

Полтавской губернии
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Колупаева Ирина Евтеевна

Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Евдокия Евтеевна

Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Богдан Тимофей Евтеевич

Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Богдан Никифор Евтеевич

Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Богдан Сергей Ефтеевич

Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богдан Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна

Смерть
1933
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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