Богдан Евтей Михайлович
Место рожденияПолтавской губернии
Дата рождения1885
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Богдан Михайло
Полтавской губернии
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Колупаева Ирина Евтеевна
Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Евдокия Евтеевна
Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богдан Наталья Николаевна
Смерть
1933