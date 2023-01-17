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Богдан (Алексеева) Наталья Николаевна

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Алексеев Николай Михайлович

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Колупаева Ирина Евтеевна

Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Евдокия Евтеевна

Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Богдан Тимофей Евтеевич

Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Богдан Никифор Евтеевич

Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Богдан Сергей Ефтеевич

Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богдан Евтей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович

Смерть
Неизвестно
Даниловка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
д.Егоровка Тяжинского р-на
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