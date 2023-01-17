Богдан (Алексеева) Наталья Николаевна
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Алексеев Николай Михайлович
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Колупаева Ирина Евтеевна
Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Евдокия Евтеевна
Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богдан Евтей Михайлович
Смерть
Неизвестно
Даниловка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
д.Егоровка Тяжинского р-на